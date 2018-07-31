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Главная » Страна » Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов

Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов

Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

У границ нашей страны стоят несколько армий и ракетные бригады России

31.07.18 2242
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Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил полномасштабного военного вторжения России в Украину, передает УНИАН.

Он допускает, что это может произойти том в случае, если российской стороне не удастся дестабилизировать ситуацию внутри страны, и Москва "проиграет" на украинских выборах.

Он напомнил, что у границ Украины стоят несколько армий и ракетные бригады России, однако военное руководство нашей страны хорошо об этом знает.

"Сегодня мы знаем весь расклад вооруженных сил РФ вдоль нашей границы, и они как раз готовят их к активным военным действиям. Другой вопрос, когда это может быть использовано и когда они могут начать масштабную провокацию. Мы должны быть готовы ежедневно к этому", – сказал Турчинов.

По его словам, вполне вероятно, что Россия может бросить в бой свои силы, если Путин не добьется своих целей во время выборов в Украине.

"Безусловно, сегодня у них один из приоритетов – внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, они будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но мы не исключаем и агрессивные военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее Турчинов назвал сроки уничтожения войск РФ на Донбассе.

 

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