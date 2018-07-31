Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата

Сотрудники полиции в городе Бердянск обнаружили автомобиль, на котором скрылся возможный убийца общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко. Об этом пишет УНИАН.

Полицейские обнаружили автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства. В салоне никого не было.

Ранее сообщалось, что в Бердянске 31 июля неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Видеозапись с места событий выложил пользователь Facebook Андрей Маджаров. По его словам, Сармата убил некий мужчина из двуствольной винтовки выстрелами в спину.

Напомним, Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.