В одном из дворов в Николаеве произошел прорыв водопровода, в результате которого из-под земли стал бить фонтан, достигающий уровня 6 этажа.

Об этом пишут Novosti-N.

Отмечается, что местные жители сразу же позвонили в ГКП Николаевводоканал.

Через некоторое время приехал аварийный автомобиль водоканала, но, как утверждают жители, аварийщики минут 20 постояли вокруг места аварии и уехали. "Фонтан" продолжает бить с неубывающей силой.

Рядом от места прорыва стояла иномарка. Жители утверждают, что именно она помешала коммунальщикам устранить аварию, поэтому они просто развернулись и уехали.

Отметим, ранее в Одессе на дороге на парковочной полосе в районе дома на улице Большой Арнаутской, 55 под землю ушел фрагмент дорожного покрытия.