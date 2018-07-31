Денисова посетила россиянина Седикова в колонии

Он есть в списке заключённых, которых Украина готова поменять на узников Кремля

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова посетила осужденных в Бучанской исправительной колонии, где отбывает наказание за терроризм россиянин Алексей Седиков. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Увидела условия, в которых содержатся осужденные, пообщалась с некоторыми из них и с руководством колонии", - написала Денисова. Она отметила, что посетила Седикова по личной просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая не получила разрешения к нему попасть.

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Денисова сообщила, что самочувствие россиянина и условия содержания удовлетворительные. Но, по словам врача колонии, ему нужна срочная операция.

Денисова также рассказала, что осуждённые живут в плохих условиях: кровати в камерах стоят вплотную друг к другу, камеры переполнены, личное пространство заключённых нарушено, в одном из корпусов протекает крыша. Кроме того, заключённые работают, но у большинства из них нет паспортов и трудовые договора с ними не заключены.

Напомним, гражданина России Алексея Седикова задержали во время боевого столкновения вблизи Троицкого в ночь с 10 на 11 июля. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.