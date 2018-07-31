Порошенко рассказал о скорости движения поездов через Бескидский тоннель

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что железнодорожное движение через новый тоннель стремительно набирает обороты.

"За два месяца в направлении западных границ и обратно туннелем прошло 1828 грузовых поездов, 92297 грузовых вагонов и 442 пассажирских и пригородных поезда", - написал президент.

При этом, скорость движения составила 60-70 км/ч (ранее она колебалась между 15 и 40 км/ч).

"Этот тоннель является символом сотрудничества "Укрзализныци", украинской власти, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Уверен, движение по тоннелю будет становиться все более интенсивным, а инвестиционные и инфраструктурные возможности государства благодаря ему будут расти и дальше", - подытожил Порошенко.

Напомним, Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны.