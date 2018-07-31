25 263 студента-иностранца получили официальное приглашение на обучение в Украину в 2018 году. Наибольший спрос на украинское образование среди граждан Марокко - они получили более 4 тыс. приглашений. Такую статистику обнародовал Украинский государственный центр международного образования МОН.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страницы прошлого. Три мнения о школьном курсе истории, разнице семейной и "большой" истории и учебниках, по которым было бы интересно учиться
"Обнародованные данные свидетельствуют о том, что в этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Для сравнения - за семь месяцев 2017 было зарегистрировано 18 214 приглашений, а в 2016 количество приглашений составила около 12 тыс", - рассказала директор УГЦМО Елена Шаповалова.
Источник: mon.gov.ua
Напомним, на днях были обнародованы рейтинговые списки абитуриентов.