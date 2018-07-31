Полиция задержала возможного убийцу общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко. Об этом сообщил в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Некоторое время назад вблизи Мелитополя в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан убийца Виталия Сармата", - написал Форостяк. Он пообещал, что вскоре подробности появятся на официальных источниках.

Позже пост был удалён.

По сообщению Украинской правды, активист Семён Кабакаев опубликовал на своей странице фотографию якобы задержанного.

Как сообщалось, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Видеозапись с места событий выложил пользователь Facebook Андрей Маджаров.

Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся на красном автомобиле "Таврия". Позже полиция нашла этот автомобиль брошенным в нескольких кварталах от места преступления.

Напомним, Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.