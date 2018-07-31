В Киевском метро пассажир обменял 2300 жетонов

С 1 августа обменять жетоны можно будет только с доплатой

В последний день, когда в Киевском метро можно было без доплаты обменять синие жетоны на зелёные, один из пассажиров обменял 2300 жетонов. Об этом сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

"Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет", - отметила пресс-секретарь.

Наталья Макогон напомнила, что большое количество жетонов можно было обменять только в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне перед подорожанием занесли в метро миллион долларов

С 1 августа обмен жетонов будет возможен только с доплатой, в а с 1 сентября синие жетоны не будут подлежать обмену, и средства за них не будут возвращаться.

Напомним, с 14 июля в Киеве установлены новые тарифы на проезд в гортранспорте. В метро проезд с 5 гривен подняли до 8, для владельцев бесконтактных карт стоимость одной поездки составляет 6,50 гривен. Все льготы для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий граждан сохранятся.