В Киеве вырос уровень загрязнения воздуха, - ГосЧС

Начиная с 31 июля в Киеве наблюдается повышение концентрации вредных примесей в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Согласно данным синоптиков, начиная со вторника в столице Украины наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению в приземном слое воздуха ряда вредных примесей. В частности, наблюдается повышение уровня азота и формальдегида.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская", - сообщает ГосЧС.

Антициклональный характер погоды, высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха, которые способствуют накоплению примесей в воздухе, продержатся в Киеве до 3 августа.

Напомним, с Азовского моря экстренно эвакуировали отдыхающих.