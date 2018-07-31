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Главная » Страна » Между Дохой и Львовом могут запустить прямое авиасообщение

Между Дохой и Львовом могут запустить прямое авиасообщение

Между Дохой и Львовом могут запустить прямое авиасообщение
http://www.globalgayz.com

Также Украина и Катар договорились об увеличении грузовых перевозок по морю

31.07.18 19
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Украина и Катар собираются обсудить перспективы открытия прямого авиационного сообщения между Дохой и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Сегодня, 31 июля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел встречу с министром транспорта и коммуникаций Катара Д. Аль Сулейти, который прибыл в Украину с визитом. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества в авиационной и портовой сферах.

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Министр транспорта и коммуникаций Катара заявил, что считает перспективным сотрудничество с Украиной в портовой и авиационной сферах. Во время переговоров он подтвердил намерение работать над запуском прямого авиационного сообщения между Львовом и Дохой.

Кроме того, Администрация морских портов Украины и катарская компания Mwani Qatar подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму, сотрудничество между Украиной и Катаром будет направлено на увеличение объема грузов между морскими портами, в том числе, экспортных поставок украинской продукции в Катар.

Напомним, в мае 2018 года Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Граждане Украины могут находиться на территории Катара в течение 30 дней без оформления виз



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