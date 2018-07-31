Состояние Балуха тяжёлое, - Чийгоз

Украинский политзаключенный Владимир Балух продолжает голодовку, его состояние тяжёлое. Об этом пишет Радио Свобода.

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым", - сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Тем не менее, по его словам, Балух не собирается прекращать голодовку.

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Напомним, в январе 2018 года оккупационные власти Крыма приговорили украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 5 месяцам колонии якобы за хранение боеприпасов. Защита политзаключённого утверждает, что на самом деле его преследуют исключительно за проукраинскую символику - флаг Украины во дворе дома.

С 19 марта Владимир Балух начал бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному делу. За время голодовки он потерял 30 кг веса.

Недавно Балуху продлили срок до 5 лет за "избиение" начальника изолятора.