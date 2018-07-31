САП открыла дело против сотрудников НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В антикоррупционной прокуратуре рассказали, что их беспокоят систематические нарушение тайны следствия по уголовным производствам НАБУ, а именно передачи служебных документов работниками Бюро теретьим лицам.

В связи с этим по факту разглашения данных предварительного расследования открыто производство.

При этом САП поручила расследовать это производство детективам Управления внутреннего контроля НАБ Украины.

В САП привели пример, как один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - отметили в ведомстве.

В САП подчеркнули, что систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

Напомним, НАБУ обжалует закрытие "дела рюкзаков".