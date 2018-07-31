Детский лагерь Орленок закрыли до конца года

Все дети, которые отравились в центре оздоровления и отдыха "Орленок" в Лиманском районе Донецкой области выписаны из лечебных учреждений, а сам лагерь закрыт и в этом году уже работать не будет.

Об этом сообщает Укринформ.

"Все дети выписаны уже из лечебных учреждений. А детский центр "Орлёнок", который сначала закрывали на 10 дней, окончательно закрыт в нынешнем сезоне и в этом году уже открываться не будет", - сказала руководитель департамента ОГА Наталья Чукова.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Украинский омбудсмен Людмила Денисова взяла расследование отравления под личный контроль.

Напомним, каждый пятый детский лагерь работает с нарушением санитарных норм.