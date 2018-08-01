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Главная » Страна » В кабмине рассказали об результатах борьбы с контрабандой в Украине

В кабмине рассказали об результатах борьбы с контрабандой в Украине

В кабмине рассказали об результатах борьбы с контрабандой в Украине
Фото с сайта dpsu.gov.ua

Среднедневные поступления таможенных платежей выросли

01.08.18 29
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За время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей (с 21 июня по 30 июля) в государственный бюджет было перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Как отмечается, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года фактические поступления возросли на 18%, или почти на 6 млрд гривен.

По оперативным данным, по состоянию на 30 июля, только в июле в государственный бюджет поступило 29,7 млрд грн таможенных платежей.

"Это почти на 3,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2017 года и на 3,2 млрд грн больше июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в июне 2018 года перечислено 26,6 млрд грн, что на 9%, или на 2,2 млрд грн больше соответствующего периода 2017 года.

Среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 1,4 млрд грн.

"Это на 217 млн грн превышает среднедневной показатель за соответствующий период прошлого года", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне.

 

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