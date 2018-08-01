Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Сегодня абитуриенты узнают о поступлении на бюджетные места

Сегодня абитуриенты узнают о поступлении на бюджетные места

Сегодня абитуриенты узнают о поступлении на бюджетные места
Фото с сайта Україна Молода

 После этого начнется зачисление на контракт

01.08.18 400
100

Министерство образования и науки Украины завтра, 1 августа, опубликует список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Сообщение о зачислении на бюджет будет размещено в электронных кабинетах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечают в ведомстве, речь идет об абитуриентах, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

В министерстве сообщают, что у тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

"Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями, можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включено в приказ".

Отмечается, что в вузе издается приказ о зачислении.

"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)", - пояснили в министерстве.

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.

Кроме того, после зачисления на бюджет (7 августа) будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт.

Напомним, в Минобразования назвали самые популярные специальности у абитуриентов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине начали отключать аналоговое телевидениеВ Украине впервые за 5 лет отмечается рост занятости, - ГосслужбаМанафорт заработал $60 млн в Украине
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16548
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13307
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10297
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18373
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12521
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22613
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12079
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24187
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9240
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8168
  1. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 9427 / 16719
  2. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5532 / 6317
  3. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 2915 / 3390
  4. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 2906 / 3235
  5. Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 2760 / 3156
  6. После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2279 / 2634
  7. Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2131 / 2396
  8. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 1715 / 2144
  9. В эпицентре циклона. Геннадий Кернес — о роли мэров в выборах, обвинениях прокуратуры и благоустройстве Харькова 1672 / 4220
  10. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 1629 / 2038
  1. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2144
  2. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 8 / 2038
  3. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6317
  4. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 7 / 16719
  5. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 6 / 3390
  6. Зайцева была под наркотиками в момент ДТП, - МОЗ 4 / 955
  7. В столице Франции вывесили портрет Сенцова 4 / 223
  8. Вандалы напали на городскую электричку в Киеве 4 / 1042
  9. Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов 4 / 3086
  10. Канада ввела биометрический контроль для украинцев 3 / 409
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.