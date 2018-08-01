Сегодня абитуриенты узнают о поступлении на бюджетные места

После этого начнется зачисление на контракт

Министерство образования и науки Украины завтра, 1 августа, опубликует список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Сообщение о зачислении на бюджет будет размещено в электронных кабинетах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечают в ведомстве, речь идет об абитуриентах, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

В министерстве сообщают, что у тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

"Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями, можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.

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После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включено в приказ".

Отмечается, что в вузе издается приказ о зачислении.

"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)", - пояснили в министерстве.

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.

Кроме того, после зачисления на бюджет (7 августа) будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт.

Напомним, в Минобразования назвали самые популярные специальности у абитуриентов.