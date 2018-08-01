Сегодня абитуриенты узнают о поступлении на бюджетные места

Министерство образования и науки Украины завтра, 1 августа, опубликует список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях.
Сообщение о зачислении на бюджет будет размещено в электронных кабинетах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечают в ведомстве, речь идет об абитуриентах, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.
В министерстве сообщают, что у тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".
"Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями, можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.
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После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включено в приказ".
Отмечается, что в вузе издается приказ о зачислении.
"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)", - пояснили в министерстве.
У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.
Кроме того, после зачисления на бюджет (7 августа) будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт.
Напомним, в Минобразования назвали самые популярные специальности у абитуриентов.