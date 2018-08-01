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Главная » Страна » Боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Ситуация на Донбассе

Боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Бойцы АТО на Донбассе / Фото пресс-центра полка "Азов"

Тяжелое вооружение не применялось

01.08.18 29
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За сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил.

"36 раз противник открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", - говорится в сообщении.

Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - отмечается в сообщении.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Марьинки.

По данным разведки двое оккупантов погибли и шестеро ранены.

Отметим, 31 июля, с 7 до 18 часов, российские боевики  9 раз нарушили режим прекращения огня, но не применяли тяжёлое вооружение.

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