Боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

За сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой.



Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил.



"36 раз противник открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", - говорится в сообщении.

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Оккупанты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.



"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - отмечается в сообщении.



В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Марьинки.



По данным разведки двое оккупантов погибли и шестеро ранены.

Отметим, 31 июля, с 7 до 18 часов, российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, но не применяли тяжёлое вооружение.