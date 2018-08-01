Швеция выделила Украине на реформы $380 000

Власти Швеции предоставят Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ в стране.
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечено, что правительство Швеции выделило средства финансовой поддержки для украинского объединения общественных организаций и экспертов Реанимационный пакет реформ (РПР) на 1 год. Это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.
Посольство Швеции отмечает, что РПР успел себя зарекомендовать как надежный партнер, а также продемонстрировал результативную модель сотрудничества власти и общественности в обеспечении демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.
Ожидается, что за следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.
Отметим, ранее Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине.