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Убийство "Сармата": задержаны пять подозреваемых

Убийство "Сармата": задержаны пять подозреваемых
Автомобиль возможного убийцы. Фото: pro.berdyansk.biz

Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления

01.08.18 190
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Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Также сообщается, что на одной из улиц Бердянска был найден автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.

Как сообщалось, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Видеозапись с места событий выложил пользователь Facebook Андрей Маджаров. 

Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся на красном автомобиле "Таврия". Позже полиция нашла этот автомобиль брошенным в нескольких кварталах от места преступления.

Экс-глава батальона "Торнадо" по снимкам опознал возможного убийцу "Сармата". Об этом Николай Цукур написал в Facebook.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо". Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Был дисциплинирован, трезв и умело обращался с оружием. В 2015 году были задержаны семь бойцов "Торнадо", командир Руслан Онищенко", - сообщил экс-руководитель батальона.

Напомним, Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.

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