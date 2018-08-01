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Освобождение заложников Кремля

Очень худой и бледный: мать рассказала о состоянии Кольченко

Очень худой и бледный: мать рассказала о состоянии Кольченко
Скриншот: Крым.Реалии

Политзаключенный начал набирать вес после прекращения голодовки 

01.08.18 811
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Украинский политзаключенный Александр Кольченко выглядит "плохо". Об этом рассказала его мать Лариса после трехдневного свидания с сыном,  передает Радио Свобода.

"Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес", - рассказала она.

Она также сообщила, что из-за нехватки информации Кольченко очень интересуется событиями в оккупированном Крыму и материковой Украине.

"О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украины. Пыталась донести до него эту информацию... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь", - рассказала Лариса Кольченко.

По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к украинцу нет, но со стороны администрации "иногда бывают разные инциденты", однако физическое насилие к нему не применяется.

Мать Кольченко надеется только на обмен своего сына.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. 

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

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