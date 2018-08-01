Адвокаты Януковича устроили демарш в суде

Судебные дебаты так и не начались

В среду, 1 августа, Оболонский районный суд Киева снова не смог начать дебаты по делу о госизмене Виктора Януковича из-за протеста его новых адвокатов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В начале судебного заседания председательствующий судья Владислав Девятко предоставил слово на дебатах прокурору Руслану Кравченко, но его выступление начал перебивать новый частный адвокат Януковича Александр Байдик. Он требовал рассмотреть ходатайства защиты, в частности, о допросе экс-премьера Украины Николая Азарова.

На это суд возразил, что стадия ходатайств в данном процессе уже закончена.

Назначенный Януковичу государственный адвокат Виктор Овсянников в свою очередь стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела. Он сообщил, что за процессом следит через интернет и телевидение и не знаком с материалам уголовного производства, передает 112 Украина.

"Судебные дебаты – это важная стадия, на которой стороны должны высказать свое отношение к делу. Считаю, что надо достаточно много времени, чтобы изучить материалы дела, если я останусь в деле", - сказал он.

Суд не отреагировал на требования адвокатов, после чего они покинули зал суда. В дебатах объявлен перерыв до 14:00.

Напомним, 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах. Дебаты должны были начаться еще 30 июля.