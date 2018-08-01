Врачи рассказали о состоянии облитой кислотой советницы херсонского мэра

Советница херсонского мэра Екатерина Гандзюк, которую вчера неизвестный облил кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев, передает 112 Украина.
"Площадь поражения остается такой же самой - 30%. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - сказал он.
Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.