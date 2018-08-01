В июле уничтожен 31 боевик "ЛДНР", - офицер ВСУ

В июле в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был уничтожен 31 боевик.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
Кроме того, по его словам, около 68 наемников получили ранения различных степеней тяжести.
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"Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушения мер безопасности, убийство по неосторожности)", - сообщил офицер и добавил, что эта цифра может отличаться в большую сторону.
Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, одного военного ранили.