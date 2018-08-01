Общая экономия при проведении инфраструктурных тендеров составила более 9 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) сэкономило 4,5 млрд грн с момента введения обязательного проведения тендеров в системе ProZorro в августе 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Общая экономия от внедрения ProZorro при реализации инфраструктурных проектов составила 9,15 млрд грн. 2,3 млрд грн сэкономила Укрзализныця. Еще 1,4 млрд грн составила экономия на закупках в сфере морского и речного транспорта.

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Напомним, в конце июля на платформе ProZorro стартовала продажа не стратегических для экономики государства активов. Первым объектом в рамках малой приватизации стало двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира.