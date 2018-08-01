В Житомире задержали заключенного, сбежавшего через окно туалета

Бандит умудрился обвести вокруг пальца своих конвоиров и бежать из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра

В ночь на 1 августа в Житомире полиция задержала заключенного, который накануне сбежал от конвоиров через окно в туалете. Об этом сообщила спикер пресс-службы областной полиции Алла Ващенко, передает местное издание Бердичев BIZ.

Преступник сбежал из тюрьмы во вторник, 31 августа, около часа дня. Он выбрался из медицинского учреждения через окно туалета и скрылся в неизвестном направлении. Беглеца объявили в розыск.

"Заключенный - Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения. Отбывая заслуженное наказание за разбой, бандит умудрился обвести вокруг пальца своих конвоиров и бежать из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда его привезли работники пенитенциарной службы в связи с частыми жалобами заключенного на состояние здоровья", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, 17 июля трое заключенных сбежали из одесской колонии общего режима.