За шесть месяцев 2018 года почти 40 тыс. украинцев стали гражданами РФ

В первом полугодии 2018 года российское гражданство получили 39 582 украинцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РФ.

Также за данный период вид на жительство в России видали 30 462 украинцам. Всего в РФ проживает по видам на жительство 161 тыс. украинцев.

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Кроме того, 38 709 граждан Украины в первом полугодии получили разрешения на временное проживание. В настоящее время по таким разрешениям проживает в РФ 182 тыс. украинцев.

Напомним, в 2017 год получили гражданство РФ 85 тыс. украинцев.