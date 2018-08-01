Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » За шесть месяцев 2018 года почти 40 тыс. украинцев стали гражданами РФ

За шесть месяцев 2018 года почти 40 тыс. украинцев стали гражданами РФ

За шесть месяцев 2018 года почти 40 тыс. украинцев стали гражданами РФ
Фото с сайта protivkart.org

Еще 30 тыс. наших соотечественников получили вид на жительство 

01.08.18 65
500

В первом полугодии 2018 года российское гражданство получили 39 582 украинцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РФ.

Также за данный период вид на жительство в России видали 30 462 украинцам. Всего в РФ проживает по видам на жительство 161 тыс. украинцев.

Кроме того, 38 709 граждан Украины в первом полугодии получили разрешения на временное проживание. В настоящее время по таким разрешениям проживает в РФ 182 тыс. украинцев.

Напомним, в 2017 год получили гражданство РФ 85 тыс. украинцев.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
МИД России подтвердил гибель российских журналистовВ российской армии появятся замполиты для гибридных войнРФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16749
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13432
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10396
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18526
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12545
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22817
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12192
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24287
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9294
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8294
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 14795 / 18759
  2. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 10111 / 17174
  3. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5568 / 6346
  4. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 3022 / 3468
  5. Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 2998 / 3303
  6. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 2981 / 3311
  7. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 2549 / 3727
  8. После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2365 / 2673
  9. Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2144 / 2413
  10. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 2135 / 2283
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 20 / 18759
  2. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 18 / 3727
  3. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2175
  4. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 10 / 2283
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 8 / 17174
  6. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6346
  7. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 7 / 3468
  8. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 6 / 638
  9. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 5 / 55050
  10. Вандалы напали на городскую электричку в Киеве 4 / 1060
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.