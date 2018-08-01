Почти 59 тысяч абитуриентов рекомендованы к зачислению на бюджет

К зачислению на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины рекомендованы 58,9 тыс. абитуриентов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщении.

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Соответствующая информация уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих.

"Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус "Рекомендован к зачислению". Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа. Само зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12 часов 7 августа", - подчеркивают в МОН.

Согласно сообщению, до 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места.

Как сообщалось ранее, поступающие в колледжи с 2018 года смогут подать документы только в электронной форме.