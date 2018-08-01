В Лозовой сослуживцы убили военного и сбросили его тело в коллектор

Правоохранители установили, что военного, тело которого нашли в коллекторе на территории воинской части в городе Лозовая, убили собственные сослуживцы. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной полиции.

Тело 23-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Константина Козакова обнаружили 30 июля. В ходе следственных действий правоохранители установили, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на части.

Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда он упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

31 июля преступников задержали полицейские. Они признались в содеянном.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.