Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 1 августа
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 1 августа
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16828
- Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13475
- Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10436
- Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18582
- Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12557
- Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22886
- Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12241
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24330
- Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9322
- КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8338
- Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 17125 / 21903
- Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 10345 / 17429
- Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5574 / 6361
- Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 3436 / 4332
- Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 3070 / 3377
- Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 3044 / 3494
- Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 3006 / 3340
- После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2381 / 2694
- Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 2218 / 2373
- Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2153 / 2427
- Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 24 / 21903
- Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 20 / 4332
- НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2198
- Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 10 / 2373
- Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 9 / 17429
- В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 9 / 710
- Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6361
- Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 7 / 3494
- Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 5 / 55121
- Вандалы напали на городскую электричку в Киеве 4 / 1067
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.