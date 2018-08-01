Количество жертв шаурмы в Киеве достигло 61 человека

В Киеве по состоянию на 13:00 понедельника, 1 августа, 61 человек отравился шаурмой. Об этом со ссылкой на лабораторные данные сообщает столичное управление Госпродспоживслужбы.

"По официальным данным ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 61 случай", - говорится в сообщении.

23 человека отравились шаурмой, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава") возле станции метро "Дарница". Еще 25 человек 29-30 июля купили шаурму в кафе "Речной порт" в районе Почтовой площади. 11 случаев острой кишечной инфекции связаны с употреблением 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте. Также один случай зарегистрирован из-за употребления такого фаст-фуда возле станции метро "Лесная".

"Специалистами в период с 31 июля по 1 августа был осуществлен выезд на вышеуказанные точки продажи шаурмы, на данный момент все МАФы закрыты", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шаурмой отравились 30 человек.