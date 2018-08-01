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Ситуация в Крыму

Делегация депутатов из Словакии в составе десяти человек прибыла в Крым

Делегация депутатов из Словакии в составе десяти человек прибыла в Крым
Внефракционный Петер Марчек возглавил группу депутатов, посещающих Крым/Фото: domov.sme.sk

Визит продлится до 3 августа

01.08.18 686
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Несмотря на предостережения и протесты МИД Украины, делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в аннексированный Крым, передает РИА Новости.

В  первый день визита запланирована встреча с так называемым "главой республики" Сергеем Аксеновым.

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту Симферополь", - рассказали агентству в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума. Отмечается, что в состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

"Делегация встретится с "главой" Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", - добавили в пресс-службе ЯМЭФ.

Предполагается, что визит словацких депутатов продлится до 3 августа.

Напомним, что МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Медведевым.

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