Делегация депутатов из Словакии в составе десяти человек прибыла в Крым

Несмотря на предостережения и протесты МИД Украины, делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в аннексированный Крым, передает РИА Новости.
В первый день визита запланирована встреча с так называемым "главой республики" Сергеем Аксеновым.
"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту Симферополь", - рассказали агентству в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума. Отмечается, что в состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
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"Делегация встретится с "главой" Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", - добавили в пресс-службе ЯМЭФ.
Предполагается, что визит словацких депутатов продлится до 3 августа.
Напомним, что МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Медведевым.