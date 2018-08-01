В Киеве начался ремонт купола административного здания Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Ремонт был запланирован еще в 2013 году, но его отложили в связи с политически событиями. В 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом.

Стоимость контракта составила 7 млн гривен. Ремонтные работы должны завершиться до 10 декабря 2018 года. Реставрация началась еще в июне.

Основная часть работ будет завершена к началу пленарных заседаний - будет полностью заменено стекло, очищенные и окрашенные металлические конструкции

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Также снято более половины старого армированного стекла. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезли из Польши. Большие прямоугольные листы по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части. Между собой сектора скреплены деревянным отделкой, которая гибко реагирует на расширение и сужение металлической конструкции при температурных колебаний.

Остов купола Верховной Рады изготовили в 1937 году, само здание построили двумя годами позже. Последний ремонт купола проводился в 1973 году, о чем свидетельствует надпись сварщика на стальном листе кровли.









Фото: Верховная Рада

Напомним, в Киеве с 17 июля по 23 августа закрыли на ремонт фуникулер.