Суд по Януковичу в пятый раз не смог начать дебаты

Оболонский районный суд Киева в пятый раз не смог начать дебаты по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича из-за его нового государственного адвоката. Об этом сообщает Укринформ.

Государственный защитник Виктор Овсянников, который ранее вместе с адвокатом Александром Байдиком самовольно покинул здание суда, вернулся после перерыва, но попросил предоставить ему время для изучения материалов дела перед началом дебатов.

Председательствующий судья Владислав Девятко ответил, что суд предоставит ему достаточно времени на подготовку.

При этом прокурор Руслан Кравченко попытался начать выступление, однако адвокат опять самовольно ушел с заседания.

Ранее сообщалось, что утром 1 августа Оболонский районный суд Киева в очередной раз не смог перейти к стадии прений по делу Януковича из-за протеста его новых адвокатов. Новый частный адвокат Александр Байдик требовал рассмотреть ходатайства защиты, в частности, о допросе экс-премьера Украины Николая Азарова. Суд отклонил его требование.

После этого назначенный Януковичу государственный адвокат Виктор Овсянников в свою очередь стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела.