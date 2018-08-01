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Главная » Страна » В Киевоблгазе распылили вещество с запахом метана

В Киевоблгазе распылили вещество с запахом метана

В Киевоблгазе распылили вещество с запахом метана
Фото: facebook / Киевоблгаз

Сделали это, предположительно, "свободовцы"

01.08.18 33
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В Киевоблгазе заявили о нападении на своих сотрудников в отделении в Броварах со стороны неизвестных, предположительно "свободовцев".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Около двадцати молодых людей ворвались в помещение, вели себя вызывающе и агрессивно, угрожали сотрудникам, толкали их. Призвали к блокированию работы филиала - объекта критической инфраструктуры. В дальнейшем указанные лица распылили в помещениях неизвестное вещество с запахом метана", - говорится в сообщении.

Отметим, метан практически не пахнет. Вероятно, в него был добавлен одорант — вещество, имеющее резкий неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена, тухлых яиц). Чаще всего в качестве одоранта применяется тиолы (меркаптаны), например, этилмеркаптан (16 г на 1000 м³ природного газа).

"В результате чего двое работников филиала госпитализированы с подозрением на отравление, за медицинской помощью обратилось восемь работников компании", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что молодые люди чувствовали безнаказанность.

"Сотрудники полиции, прибывшие по вызову на место происшествия, никого из правонарушителей не задержали, их личности не установили. Более того у присутствующих сложилось впечатление, что полицейские хорошо знакомы с нападавшими", - сообщают газовщики. Там призывают компетентные органы вмешаться в ситуацию и привлечь виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.

В обществе также добавляют, что, по словам местных жителей, организаторами хулиганских действий является лидер партийной фракции "Свобода" в Броварском городском совете Олег Шевчук.

Напомним, Кабмин отложил пересмотр цен на газ до сентября.

 

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