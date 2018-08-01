Астралийская трейдовая компания GrainCorp открыла официальное представительство в Украине

Крупный австралийский зернотрейдер GrainCorp открыл первое официальное представительство в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина и Черное море важны для нашего роста, поэтому мы очень рады развитию в этом регионе. У нас сильная команда в Украине, которая будет напрямую заниматься поставками украинского зерна нашим клиентам по всему миру. На данном этапе у нас есть только торговый офис, однако мы оцениваем варианты дальнейшего развития", - сообщил в комментарии агентству директор по корпоративным вопросам GrainCorp Ангус Триг (Angus Trigg).

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GrainCorp занимается производством и продажей зерна, пищевых масел и солода. Имеет крупнейшую интегрированную сеть хранения и транспортировки зерна в Восточной Австралии. Деятельность компании осуществляется на четырех континентах. Она экспортирует продукцию в более чем 30 стран. GrainCorp работает в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке и Европе.

Напомним, что по итогам 2017 года, украинские аграрии заработали на экспорте $18 млрд.