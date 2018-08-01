Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявил, что строительство стены на границы с Мексикой уже началось. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на CNBC.

"Мы уже начали строительство. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены",— сказал Трамп.

Напомним, в 2017 году президент США подписал указ о строительстве защитной стены на границе с Мексикой.

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В марте 2018 года сенат США принял закон о бюджете, в котором $1,6 млрд были выделены на строительство стены и в конце июля палата представителей Конгресса США проголосовала за это. По словам Трампа, это только первый взнос: в итоге он намерен выделить из бюджета США $4,1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.