Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Активы Газпрома арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании
Газовый спор Украины и России

Активы Газпрома арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании

Активы Газпрома арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании
Коллаж: Voice of Russia

Арест — это первая, обеспечительная мера. Судебные разбирательства по взысканию активов продолжаются

01.08.18 82
000

Активы российского "Газпрома" арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании на суммы, значительно превышающие $2,6 млрд, которые "Нафтогаз" должен получить от "Газпрома" по решению суда.

Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Активы "Газпрома" арестованы в трех юрисдикциях - Нидерланды, Швейцария и Англия, на суммы, значительно превышающие те 2,6 миллиарда, которые мы должны получить от "Газпрома", — рассказал Витренко.

Как уточнил он, арест — это первая, обеспечительная мера. Судебные разбирательства по взысканию активов продолжаются. Если дойдет до следующей стадии, активы должны быть реализованы через аукционы. Параллельно идет процесс апелляции в шведском апелляционном суде округа Свеа. В рамках этого процесса было приостановлено принудительное взыскание на территории Швеции. Хотя технически "Нафтогаз" не начинал там принудительное взыскание, поскольку не обнаружил активов "Газпрома", которые представляли интерес.

При этом, по словам Витренко, НАК хочет отмены этого решения.

"Те же аргументы, которые используются в шведском суде для приостановления взыскания, используются "Газпромом" и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не приостанавливать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны "Газпрома" о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях", - отметил коммерческий директор компании.

Он уточнил, что шанс на положительное решение является очень высоким. Ожидается, что оно будет вынесено до сентября. В то же время, Витренко сообщил, что "Газпром" занимается выводом активов, чтобы избежать их ареста.

Напомним, Нафтогаз согласился сделать Газпрому скидки на транзит газа.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Мировое соглашение с Газпромом по уже принятым решениям невозможно, - ВитренкоНафтогаз согласился сделать Газпрому скидки на транзит газаУкраина не пойдет на мировую с Россией в споре между Нафтогазом и Газпромом, - Климкин
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16891
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13495
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10458
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18624
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12568
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22962
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12274
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24355
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9344
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8377
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 21008 / 23116
  2. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 10816 / 17818
  3. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5593 / 6365
  4. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 4290 / 4767
  5. Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 3171 / 3444
  6. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 3081 / 3513
  7. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 3045 / 3364
  8. После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2408 / 2705
  9. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 2340 / 2441
  10. Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2170 / 2436
  1. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 26 / 4767
  2. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 25 / 23116
  3. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2213
  4. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 10 / 2441
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 9 / 55202
  6. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 9 / 763
  7. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 9 / 2372
  8. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 9 / 17818
  9. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6365
  10. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 7 / 3513
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.