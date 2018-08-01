В Киеве на Подоле обнаружили гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Боеприпас заметили прохожие напротив дома на Верхний Вал, 23 и вызвали правоохранителей.
Прибыв на вызов, полицейские изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направили на экспертизу.
В целях обеспечения безопасности правоохранители временно перекрывали движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской.
Ранее в Харькове на улице Академика Проскуры найдена коробка с боеприпасами, в том числе с гранатами.