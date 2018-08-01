На Волыни произошло массовое отравление на свадьбе

В минувшие выходные на свадьбе в одном из сел Киверцевского района Волынской области отравились гости, в результате чего в больницу было госпитализировано шесть граждан. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 1 августа.

Празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. Пострадавшие находятся в областной инфекционной больнице. Угрозы их жизни нет.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве 5 человек отравились шаурмой из киоска.