Бой Усика с Беллью состоится осенью

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что бой с британцем Тони Беллью состоится в ближайшее время. Об этом сообщает УНИАН.

"Скорее всего, бой состоится осенью", - отметил Красюк на пресс-конференции в Киеве.

Ранее, менеджеры британского боксера также заявляли о достижении договоренности на проведение поединка. Бой состоится в Великобритании, отмечали представители Белью.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.