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Главная » Страна » В Москве из "Булгаковского дома" похитили Кота Бегемота

В Москве из "Булгаковского дома" похитили Кота Бегемота

В Москве из "Булгаковского дома" похитили Кота Бегемота
Фото: Интерфакс

Он был штатным сотрудником музея

01.08.18 34
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Музей-театр "Булгаковский Дом" обратился в полицию в связи с похищением сотрудника центра - черного кота Бегемота.

"Свидетели видели сегодня, как некая женщина схватила кота и направилась в сторону Тверской улицы. Все, кто живет и работает в нашем здании, знает, что это музейный кот. Мы уже обратились в полицию", - сообщили Интерфаксу в Доме Булгакова в среду.

Как отметили в центре, Бегемот является штатным сотрудником музея-театра и был похищен прямо с рабочего места - с Большой Садовой, 10. "Кот живет в музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание.

Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 кг, характер суровый", - отмечают в Булгаковском Доме.

Отметим, "Булгаковский Дом" - культурно-просветительский центр, существующий с 2004 года. Находится на Большой Садовой, 10 - в доме, где когда-то жил Михаил Булгаков, и который он описал в романе "Мастер и Маргарита".

Напомним, гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти.

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