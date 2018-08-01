Кличко сравнил тепловую проблему Киева с мусорной проблемой Львова

Киев вернул контроль над тепловым хозяйством. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции на ТЭЦ-5, которая с сегодняшнего дня перешла в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня без преувеличения историческое событие – возвращен в управление города уникальный теплоэнергетический комплекс, который 17 лет находился в управлении частной компании "Киевэнерго". Несмотря на ряд преград, критику и попытки дискредитировать этот процесс, город реализовал стремление общины – вернул контроль над тепловым хозяйством Киева. Мы провели сложную работу, которая длилась два года. Сегодня в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" возвращаются, в частности, две крупнейшие теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. А также единственный работающий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия", – отметил Кличко.

По словам мэра, под контроль городской общины перешли более ста тысяч объектов: 2,6 тысяч километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия", почти две сотни котельных и станций теплоснабжения. На работу в Киевтеплоэнерго переведены более 7,5 тысяч квалифицированных рабочих, которые будут обеспечивать стабильную работу теплоэнергетического комплекса.

Кличко подчеркнул, что процесс возвращения теплового хозяйства в управление общины – прецедент в Украине. До этого не было примеров, чтобы городское имущество возвращали в управление от частной структуры. При этом мэр отметил, что город решил еще не все проблемы по обеспечению эффективной работы теплоэнергетического хозяйства.

Главной проблемой, по его словам, остается нежелание НАК "Нафтогаз Украины" заключать договор на поставку газа с Киевтеплоэнерго, пока город не возьмет на себя долги, которые были образованы за период действия соглашения с Киевэнерго. Городская власть предложила Нафтогазу обеспечить газ для нужд города и отдельно решать вопрос задолженности.

Зато НАК "Нафтогаз" продолжает требовать от Киева уплаты штрафных санкций и пени, которые возникли в результате хозяйственной деятельности частной компании. А это более 1 млрд 200 млн гривен.

"Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, 10 новых детсадов или 7 школ, или 150 километров дорог, которые можно построить за эти средства. Нафтогаз делает нас, киевлян, заложниками ситуации. И у меня такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы у Кличко не получилось эффективно работать. Чтобы проблема с газом оставалась для Киева и дальше. Эта проблема – искусственная. Она мне напоминает проблему, которую имел г-н Садовый во Львове с мусором. Похожая ситуация. Коммерческие компании, с которыми договаривались, странным образом отказываются подписывать с нами соглашение на поставку газа. И это происходит за три часа до того, как имущество должно перейти в коммунальное управление. Очень много странных вещей происходило. Я не хочу жаловаться. Мы все эти вызовы преодолеем. Но я думаю, что в этом вопросе возникли некоторые политические составляющие", – заявил Кличко.

Он отметил, что город не допустил отключения ТЭЦ-5, которое могло произойти в ночь на 1 августа, и которое повлекло бы проблемы не только с горячей водой, но и с электроснабжением в Киеве.

Мэр столицы также отметил, что город готов к переговорам с НАК "Нафтогаз" и отстаивает свою позицию в судах, решение которых будет выполнять. Но он в очередной раз призвал руководство этой компании подписать соглашение с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку газа.

"Неподписанные договоры, из-за этого – отсутствие горячей воды и угроза отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева и производят электричество, могли повлечь возникновение чрезвычайной ситуации. Сегодня благодаря совместным усилиям городской власти и представителей правительства мы избежали угрозы отключения ТЭЦ. На эти объекты временно будет поставляться природный газ других поставщиков. А мы в течение нескольких недель совместно с представителями правительства отработаем алгоритм окончательного урегулирования проблемы задолженности перед Нафтогазом. Ведь наша первоочередная цель – вернуть поставки газа на все объекты генерации, в том числе станции теплоснабжения и котельные, и вернуть жителям города горячую воду", – заявил Кличко.

В течение месяца столица будет закупать газ у коммерческой структуры. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, город приобрел более 18 миллионов кубометров газа.

"Мы заключили соглашение с коммерческой структурой и не допустили остановки ТЭЦ-5. Эта станция дает городу электроэнергию. Остановка ТЭЦ-5 однозначно привела бы к техногенным последствиям. Это подтвердили и в ГСЧС, и в Минэнерго. Цена на газ – 10 тысяч 200 гривен за тысячу кубометров. Также мы переходим на режим оптимальной экономии, и по результатам этой работы будут сделаны выводы и приняты решения", – заявил Пантелеев.

Сейчас, по словам мэра, продолжается активная подготовка к отопительному сезону в городе. Киевтеплоэнерго продолжает проводить необходимые гидравлические испытания, закупает технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для работников. Предприятие получило все необходимые лицензии и тарифы для полноценной хозяйственной работы.

Также совместно с международными партнерами разрабатывается новая схема теплоснабжения столицы. Она предусматривает ремонт и модернизацию инфраструктуры. Именно это в дальнейшем позволит Киеву сократить теплопотери, сделать систему теплообеспечения города более эффективной, повысить качество услуг для жителей города.

Напомним, Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.