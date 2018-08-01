В Укрэнерго рассказали, при каких обстоятельствах в Киеве могут отключить электроэнергию

Если уровень энергопотребления не увеличится и сохранится нормальная схема электросети, отключение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не скажется на энергоснабжении потребителей в Киеве.

Об этом сообщили Фокусу в ГП "НЭК "Укрэнерго".

При этом, по информации Укрэнерго, есть несколько сценариев, при которых возможны нарушения качества электроэнергии у потребителей или ограничения электроснабжения для части столицы. Самый тяжелый из них — возможное прекращение генерации электроэнергии на Трипольской ТЭС. Но на сегодняшний день ситуация с поддержанием генерации на этой электростанции улучшилась, поскольку после завершения реконструкции энергоблока она уже активно использует газовый уголь, в котором Украина не испытывает недостатка.

"Поэтому можно говорить о том, что хотя бы один блок Трипольской ТЭС всегда останется в работе", — подчеркнули в Укрэнерго.

Второй сценарий — возможная авария на крупной трансформаторной подстанции типа "Новокиевская" или на ТЕЦ-6, либо аварийное отключение одной из питающих Киевский энергоузел линий 330 – 750 кВ при повышении среднесуточной температуры воздуха выше 30°С.

"Если произойдет отключение автотрансформаторов на подстанции "Новокиевская" либо отключатся автотрансформаторы на ТЕЦ 6 (она будет работать в качестве транзитной подстанции), либо отключится линия 750 кВт "ЧАЭС — Киевская" и при этом среднесуточная температура будет около 30 °С, возможны ограничения мощности от 50 до 150 мВт — это всего 10-15% потребления столицы в текущих режимах", — пояснили в Укрэнерго.

При этом максимальное время отсутствия электричества в некоторых районах столицы не превысит двух часов в случае форс-мажора.

Напомним, Киев готовится к предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с остановкой ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Ольга Прядко