Арест подозреваемому в шпионаже белорусу Юрию Политике продлен

Защита Политики ничего не знает о возможном обмене их подзащитного на осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

Новозаводской районный суд Чернигова продлил арест подозреваемому в шпионаже гражданину Беларуси Юрию Политики до 28 августа. Мера пресечения продлена на месяц, а не два, как этого требовала прокуратура.

"Обвинение не смогло привести доказательств, чтобы продлить арест на два месяца, поэтому суд лишь частично удовлетворил их ходатайство», – сообщил белорусской службе "Радио Свобода" адвокат Политики Тарас Герелюк.

Он сказал, что защита Политики ничего не знает о возможном обмене их подзащитного на осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко.

Отмечается, что судебный процесс над Юрием Политикой не может начаться уже более полугода. Пока так и не принят вердикт о соответствии украинскому законодательству выдвинутого белорусу обвинения, коллегия судей не может начать рассмотрение дела по существу.

Юрия Политика задержали в июне 2017 года на украинском пограничном пункте пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью. Во время задержания, по данным следователей, в его телефоне был найден зашифрованный файл с картой размещения воинских подразделений в зоне АТО и планом наступательной операции "Шторм".

За полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещениями Юрия Политики в Чернигове. Дело против белоруса было открыто на основании заявления военнослужащего Дмитрия Острика, который служил на Донбассе. По словам Юрия Политики, он познакомился с Дмитрием Остриком в общественной организации "Север", которая помогала пограничникам охранять государственную границу Украины. Белорус хотел работать волонтером в этой организации.

Юрию Политике грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Украинские эксперты высказывали мнения, что дело задержанного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройка является ответом на задержания белорусского гражданина в Чернигове. КГБ Беларуси опроверг такие предположения.

Отметим, Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи сбора информации разведывательного характера в военно-политической сфере».

В мае 2018 года Шаройко осудили в Беларуси до восьми лет лишения свободы.

Напомним, иранец получил 11 лет тюрьмы за шпионаж против Украины.