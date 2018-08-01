В Кировоградской области подсудимый сбежал из зала суда

Патрульная полиция задержала 18-летнего жителя Новоукраинского района Кировоградской области, который находился в розыске, недалеко автодороги Кировоград-Платоново.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.
По информации правоохранителей, парень после побега из зала суда планировал выехать на территорию соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.
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Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Полиция расследует дело, начатое по ч.1 ст.393 УК Украины "Побег из места лишения свободы или из-под стражи".
Парень обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража" и ч.1 ст.289 УК "Незаконное завладение транспортным средством", уголовное производство в отношении которого в настоящее время рассматривается в суде.
Напомним, в Житомире задержали заключенного, сбежавшего через окно туалета.