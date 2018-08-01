Савченко просит помощи у Трампа в освобождении украинских политзаключенных в РФ

Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила помочь его в освобождении заключенных в России украинцев.
Письмо опубликовано на ее странице в Facebook.
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"Я прошу Вас помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России, так как только Вам, как лидеру самого сильного государства в мире, в котором такие ценности как права человека являются основополагающими, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину", - говорится в письме.
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