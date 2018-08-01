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Освобождение заложников Кремля

Савченко просит помощи у Трампа в освобождении украинских политзаключенных в РФ

Савченко просит помощи у Трампа в освобождении украинских политзаключенных в РФ
Фото с сайта Front News International

Народный депутат считает, что только президенту США под силу противостоять на международной арене Путину

01.08.18 78
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Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила помочь его в освобождении заключенных в России украинцев.

Письмо опубликовано на ее странице в Facebook.

"Я прошу Вас помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России, так как только Вам, как лидеру самого сильного государства в мире, в котором такие ценности как права человека являются основополагающими, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину", - говорится в письме.

Напомним, сестра Олега Сенцова рассказала Фокусу о компромиссе с тюремщиками, принудительном кормлении и (не) утопических требованиях брата.

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