Не Киевом единым. Как заинтересовать иностранных туристов украинской провинцией

Как сделать так, чтобы иностранные туристы посещали не только украинскую столицу, но и другие города страны, Фокус узнал у эксперта канадского проекта международной технической помощи "Партнёрство для развития городов" Кеди Ворд

Реформа децентрализации стартовала в Украине в 2014 году. Именно её часто называют одной из самых успешных среди реформаторских потуг правительства Владимира Гройсмана. Именно благодаря ей, к примеру, впервые за годы независимости местные органы власти получили значительную финансовую автономность.

"В 2014 году, когда начиналась реформа децентрализации, местные бюджеты составляли всего 40–67 млрд гривен, и это с поступавшими субвенциями. Сейчас их объём достигает 150 млрд гривен. Если говорить об объединённых территориальных громадах, то их бюджеты выросли в два раза", — говорит вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Кстати, о громадах. За последние четыре года в стране создали почти 800 объединённых территориальных громад (ОТГ).

Канада — одна из стран, которые активно поддерживают Украину в реформе децентрализации. С 2015 года при поддержке министерства иностранных дел Канады в Украине работает проект международной технической помощи "Партнёрство для развития городов", эксперты которого помогают местным властям планировать развитие городов, в том числе и повышать их туристическую привлекательность.

Во время международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID Фокус поговорил с главным экспертом этого проекта Кеди Ворд о том, почему важно давать больше власти и денег муниципальным органам власти и как сделать из Украины туристически привлекательную страну.

КТО ОНА Эксперт канадского проекта международной технической помощи "Партнёрство для развития городов" ПОЧЕМУ ОНА Знает, как сделать из Украины туристически привлекательную страну

Представители центральной власти утверждают, что децентрализация — одна из самых успешных реформ, проводимых сегодня в нашей стране. Что думают об украинской децентрализации за границей, в частности в Канаде?

— Я согласна с тем, что реформа децентрализации успешно реализуется по всей стране. Больше власти предоставляется мэрам городов, больше денег выделяется органам местного самоуправления. К сожалению, пока не все понимают, почему это так важно. Суть в том, что мы передаём власть из центра вниз, на местный уровень. Исследования, которые проводились при поддержке правительства Канады в партнёрстве с Международным республиканским институтом, показывают, что украинские граждане намного больше доверяют именно органам местного самоуправления. И так должно быть: деньги должны находиться там, где жители городов могут непосредственно влиять на решения властей. Если местные органы власти не смогут контролировать, например, городскую инфраструктуру или земные и водные ресурсы, им трудно будет действовать в интересах горожан.

В некоторых украинских городах мэры занимают свои должности на протяжении долгого времени. Если они получат ещё больше власти и денег, то у них будет ещё больше мотивации всячески пытаться удержаться на своих должностях. Как бороться с этой проблемой?

— Я считаю, что сроки нахождения мэров на своих должностях должны быть ограничены. Думаю, это создаст здоровую "текучесть" кадров. Избирательный процесс на локальном уровне должен быть прозрачным. Единственный способ решить эту проблему — привлечь горожан к самому процессу изменений. Между гражданским обществом и местными чиновниками должно существовать здоровое напряжение. Первые должны контролировать работу власти и при необходимости иметь возможность оспаривать их политику. Представители гражданского общества должны стать "сторожевыми псами" местных органов власти. В Америке вся информация о деятельности муниципальных органов открыта и прозрачна, так что горожане в любой момент могут ознакомиться со всем, что их интересует. В Украине тоже должно быть так, это важно.

"Сроки нахождения мэров на своих должностях должны быть ограничены. Думаю, это создаст здоровую "текучесть" кадров"

И определённые подвижки к этому уже есть. Например, в таких городах, как Винница и Ивано-Франковск, есть активная прослойка гражданского общества, которая контролирует деятельность местных властей. И это крайне важно, потому что если мэр сидит в своём кресле, скажем, 15 лет, у него не будет никакой мотивации что-то менять в городе в лучшую сторону. Он уверен в том, что всё контролирует, что он босс и на следующих выборах вновь займёт кресло городского головы.

Вы сейчас работаете над развитием 28 украинских городов. Какие из них можете назвать самыми перспективными?

— Есть один украинский город, который очень недооценён, это Днепр. Там удивительное наследие космической индустрии. Люди, которым интересен космос, часто ездят в этот город: там есть потрясающий Аэрокосмический музей. Но им, к сожалению, давно никто не занимается. Это на самом деле крутое туристическое направление, но даже в самой Украине, не говоря уже о загранице, мало кто знает о том, что в Днепре есть что-то подобное. И, к сожалению, этот огромный потенциал никто даже не пытается раскрыть.

Кроме того, мы работаем над повышением туристической привлекательности Яремче и региона, в котором расположен город. Там на самом деле очень легко развивать туризм, потому что в Яремче невероятная природа, способствующая хорошему отдыху в любой сезон.

Если говорить о развитии туризма, на чём в первую очередь должна сделать акцент Украина, чтобы заинтересовать путешественников?

— Самое главное — вы должны серьёзно заняться инфраструктурой внутри страны, потому что это невероятно важный момент для туризма и комфортного пребывания и перемещения из города в город.

Вы согласны с тем, что сегодня туризм — далеко не приоритетное направление в деятельности украинского правительства?

— Если честно, я не вижу, чтобы к привлечению туристов в Украину прилагались большие усилия. В большинстве случаев акцент делается на Киеве и области. Но нужно уделять больше внимания тому, чтобы "вывезти" людей из Киева. Помимо столицы, есть уйма интересных туристических мест – Закарпатье, Хортица, Львов, Одесса. Тот же прекрасный Каменец-Подольский, находящийся рядом с Киевом, но мало кому известный. Об этих местах нужно больше говорить.

Как именно говорить?

— В Канаде есть Совет национального туризма. Это организация, которая заставляет консолидировано работать над развитием туризма все местные органы власти. Суть в том, что регионы должны заниматься промоцией друг друга. Это не должно быть соревнованием между областями, вроде того, сколько туристов посетило за год ту или иную область. Более того, муниципальные органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы туристы ездили не только к ним, но и в соседние области тоже, тем самым развивая туристическую привлекательность страны в целом. Например, находясь в Польше, я с удовольствием отправилась в Гданьск, поскольку знала, что оттуда смогу попасть ещё в четыре других польских города, которые находятся неподалёку. То, что мне было об этом известно, — результат правильной туристической политики Польши. Думаю, Украине нужно стремиться к подобному. Ведь въездной туризм способствует развитию экономики. Во многих странах он занимает весомую часть национального ВВП, и Украина вполне может достичь таких показателей.