Филарет: Вся церковная собственность Московского патриархата в Украине должна принадлежать УПЦ

Предстоятель УПЦ КП Филарет считает, что после предоставления Томоса об автокефалии вся церковная собственность Московского патриархата, в том числе и две Лавры, должна быть передана поместной украинской церкви. Об этом он заявил в интервью телеканалу Прямой, передает пресс-служба УПЦ КП.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине нет. Не имеет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням нет", - отметил Филарет.

Глава УПЦ КП также добавил, что церкви, которые сейчас принадлежат УПЦ МП, являются собственностью приходов, а не Московского патриархата.

"Те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - сказал патриарх.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

При этом создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).