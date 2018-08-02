Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму, - ГСЧС

В Киеве наблюдается превышение вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
До 3 августа в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).
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По данным геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевская, Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.
По данным World Wildlife Fund, человечество уже потребляет в 1,7 раз больше ресурсов, чем может обеспечить планета Земля