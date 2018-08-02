В среду, 1 августа, в Одессе на пляже на 10-ой станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину. Об этом пишет Думская со ссылкой на очевидцев.

На помощь мужчине бросились спасатели, однако из-за сильного шторма помочь ему не удалось. Тело мужчины пока не найдено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Одессой смерч поднял в воздух ребенка

"Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, собирающих деньги за топчаны, и нет ни одного стоящего у пирса и запрещающего любопытным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете. Я стоял у пирса и отгонял всех желающих погулять по пирсу семьями с маленькими детьми. Часа два. Ушел домой. Мою смену приняли пару старушек, а администрации пляжа все до лампочки. Им главное — прибыль", — прокомментировал случившееся очевидец.

Ранее в Кирилловке Запорожской области девушку, катавшуюся на парашюте, чуть не снесло вместе с водным мотоциклом. На помощь бросились больше десятка людей, которые были на пляже. Мужчины поймали веревку и вернули девушку на землю.