Убийство Сармата: четырем задержанным сообщили о подозрении

Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей

Четверым задержанным подозреваемым в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) сообщили о подозрении. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - написал он.

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Сейчас готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.

В тот же день полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве, одним из них оказался бывший боец батальона Торнадо - Артем Матюшин. Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

Убитый Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.